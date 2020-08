Verstärkung aus Argentinien für den RHC Wolfurt

Zum Vorbereitungsstart des Rollhockeyklub gibt es einen prominenten Spieler

Diese Woche startet der Raiffeisen RHC Wolfurt in die Vorbereitung seiner zweiten Saison in der höchsten Schweizer Spielklasse. Nach der Etablierung in der Liga wollen die Hofsteiger die positive Entwicklung der letzten Jahre fortführen und konnten dazu mit Renzo Alejandro Comandone einen Spieler verpflichten, der helfen soll, die gesteckten Ziele zu erreichen.