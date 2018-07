Versöhnung nach 15 Jahren! Neue Halle für ASTV Walgau

Aufatmen für den ASTV Walgau! Nach fünfzehn Jahren gibt es eine Lösung, sprich eine neue Halle.

Nach 15 Jahren Engagement für eine geeignete Turnsport-Halle im Walgau, politischen Auseinandersetzungen, einer Volksabstimmung in Schlins gegen den Hallenbau im Jahr 2010, der daraus resultierenden Auflösung der TS Schlins und einer langen Durststrecke mit prekären Trainingsbedingungen konnte jetzt eine Lösung gefunden werden: der ASTV Walgau als überregionaler Nachfolgeverein der TS Schlins wird in Zukunft die Tennishalle in Nenzing nutzen können.