Verschwunden: Wo ist Peng Shuai?

Seit Anfang November wird die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai vermisst.

Tenniswelt erschüttert

Aufklärung wird gefordert

Erst am Sonntag hatte die internationale Damentennis-Organisation WTA Aufklärung gefordert. Man verfolge die jüngsten Ereignisse in China mit großer Sorge, wurde WTA-Chef Steve Simon zitiert. "Peng Shuai und alle Frauen verdienen es, angehört und nicht zensiert zu werden." Die Vorwürfe "einschließlich sexueller Nötigung" müssten mit höchster Ernsthaftigkeit behandelt werden. Ein solches Verhalten müsse in allen Gesellschaften "untersucht, nicht stillschweigend geduldet oder ignoriert" werden. "Frauen in aller Welt finden, dass ihre Stimmen gehört werden, so dass Ungerechtigkeiten korrigiert werden können."