Verschobener Schulstart nach Weihnachten: So denken Vorarlberger

Der Schulbetrieb startet erst am 11. Jänner - nach den Schüler- und Lehrertests. VOL.AT hat sich dazu in Dornbirn umgehört.

Nach Weihnachten startet der reguläre Schulbetrieberst am 11. Jänner. Damit will man am 7. und 8. Jänner Schülern, Eltern und Lehrern die Möglichkeit geben, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.