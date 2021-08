Verschiedene Zielsetzungen, Neuigkeiten im Unterhaus

In der 47. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die unterschiedlichen Ziele der drei Profiklubs Altach, Austria Lustenau und Dornbirn. Weitere Themen sind alle Neuigkeiten im Unterhaus plus den Saisonstart der Frauen und der Akademie Vorarlberg.

In der 47. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die drei Profiklus Altach, Austria Lustenau und Dornbirn, den Überblick im gesamten Ländle-Amateurfußball auf den nächsten Spieltag, der erste Auftritt der Akademie Vorarlberg und der SPG Altach/Vorderland, das Favoritensterben im VFV Cup von zehn Vorarlbergligaklubs sowie Genesungswünsche an einen schwer verletzten Spieler in Mäder und zum Abschluss die Erfolgsstorys von den Trainern Lassaad Chabbi und Mladen Posavec im Ausland.

Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

"Tschutta 3.0" – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

BESTER SAISONSTART

Sieben Punkte aus den ersten fünf Meisterschaftsspielen holt SCR Altach in dieser Saison. Das ist der beste Saisonstart in den letzten fünf Jahren. Gegen WAC im Heimspiel wollen die Rheindörfler am Samstag 17 Uhr drei Punkte holen und in der Länderspielpause auf einem Topplatz stehen.

SPITZENPOSITION

Ohne Kapitän Matthias Maak (gesperrt) aber wieder mit Wallace reist Tabellenführer Austria Lustenau zum Spiel am Samstag 20 Uhr zum SK Rapid Wien II. Natürlich wollen die Mader-Schützlinge den ersten Tabellenplatz verteidigen.

ÜBERFÄLLIG

Das noch sieglose Tabellenschlusslicht FC Dornbirn hofft im Heimspiel am Freitag 18.30 Uhr im Stadion Birkenwiese endlich auf den ersten Sieg in dieser Meisterschaft. Neuerwerbung Mathäus Favali Bartalho könnte bei den Rothosen von Beginn an auflaufen. Gegen den Lieblingsgegner Kapfenberg hat Dornbirn alle vier Spiele in der 2. Liga gewonnen.

HOFSTEIGDERBY

Viel Zündstoff steckt im Hofsteigderby am Samstag um 17 Uhr zwischen dem Tabellenführer der VN.at Eliteliga Vorarlberg FC Wolfurt und Lauterach. Ein weiteres Spitzenspiel steigt am Sonntag um 17 Uhr auf der Rankweiler Gastra zwischen dem Hausherr Rot-Weiß und dem Dornbirner SV.

HIT

In der Vorarlbergliga kommt es zum Schlager Erster Lochau und Bizau am Samstag 16 Uhr. Schlusslicht Feldkirch will endlich im Derby gegen Schruns gewinnen.

ZEHN FAVORITEN OUT

Unfassbare Endergebnisse bracht der Spieltag in der dritten Cuprunde im heimischen Pokalbewerb. Mit Lochau, Fußach, Meiningen, Hard, Schruns, Höchst, Nenzing, Hörbranz, Ludesch und Andelsbuch verabschiedeten sich gleich zehn Vorarlbergligavereine aus dem Pokal auf Landesebene.

MAXIMUM

Zwei Spiele, zwei Siege lautet für FC Dornbirn Frauen und Rankweil Frauen die imposante Mini-Serie zum Saisonauftakt in der 2. Liga. Heimspiele: FC Dornbirn Frauen gegen Krenglbach Sonntag 11 Uhr; Rankweil gegen Wr. Sportclub Sonntag 11.30 Uhr;

NEUSTART

Die SPG Altach/Vorderland startet mit dem Auswärtsspiel in Altenmarkt in die neue Ära. Sonntag, 9.30 Uhr; Fünf Neuzugänge hat die Elf um Neocoach Iskender Iscakar.

LATTE HOCH

Zweimal Sechster und einem Siebter im Vorjahr, das waren die Endränge der heimischen Akademie Mannschaften. Zum Saisonstart hat man Heimrecht gegen Rapid Wien, Samstag ab 10 Uhr Viktoriaplatz. Ahmet Cil erstmals U-15-Coach.

GUTE BESSERUNG

FC Nenzing 1b – FC Mäder Spielabbruch Das Spiel wurde in der 38. Minute beim Stand von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen. Der Grund war die sehr schwere Verletzung von Mäder Spieler Philipp Madlener. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich in einem Zweikampf einen Schienbeinbruch zu und wurde mit dem Notarztwagen ins Spital eingeliefert. Der STRUMA entscheidet nun über die Neuaustragung oder einer Fortsetzung.

HELDEN