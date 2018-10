Verpatztes Startdrittel kostete zwei Punkte

Ein Punkt behielt der EC Bregenzerwald aus dem zweiten Saisonspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors.

Die Mission Revanche gestaltete sich für die Hausherren von Beginn an schwer. Salzburg kam mit viel Schwung aus der Kabine konnte bald in Überzahl in Führung gehen. Daniel Wirt stand optimal frei, um die Scheibe an Thomas Stroj vorbei zu bugsieren. (06.) Auch der Treffer in der 10. Minute ging auf das Konto der Jungbullen. Aus einem Gestocher vor dem Wälder Kasten sprang der Puck auf die Schaufel von Rebernig, der nur noch abziehen musste. Das der dritte Gegentreffer nicht fiel, war den Torhüterfähigkeiten von Jonas Kutzer zu verdanken. Der Verteidiger warf sich im Torraum genau in einen gegnerischen Schuss, der für Stroj unhaltbar gewesen wäre. Auch im Anschluss hatten die Gäste mehr Anteile an der Partie und spielten die Juurikkala Schützlinge zum Teil schwindelig.