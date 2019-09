Verpatzter Saisonauftakt für den EC Bregenzerwald

Das Juurikkala-Team musste sich Cortina zuhause mit 2:7 geschlagen geben.

Und er weiß wovon er spricht, warten doch am Donnerstag und am Samstag gleich die ersten Derbys auf den EC Bregenzerwald. Zuerst geht es zur Auswärtspartie gegen die VEU Feldkirch, die sich im Auftaktspiel gegen den Vizemeister Pustertal mit 3:0 durchsetzte. Am Samstag gastiert dann ab 19.30 Uhr der EHC Lustenau in der Dornbirner Messeeishalle. Die Sticker unterlagen am Wochenende dem Italienischen Meister Ritten nach einer 4:0-Führung noch mit 4:5 nach Verlängerung.