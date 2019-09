Verpatzte Generalprobe für EHC Bregenzerwald

Zu hoch hingen die Trauben beim letzten Testspiel. Der EC Bregenzerwald unterliegt beim HC Düdingen klar mit 5:0.

Bereits die Anreise zum Schweizer Drittligisten war nicht problemlos. Alpabtrieb im Bregenzerwald und Stau bei der Eishalle aufgrund der Herbstmesse führten zu einer verspäteten Abfahrt. Daniel Ban, Hattrick-Schütze gegen Winterthur, konnte die Reise gar nicht erst antreten. Das erste Drittel verlief torlos, erst in der 26. Spielminute klingelte es in einem Kasten. Yannik Stettler schrieb für die Gastgeber an und läutete damit die vier Minuten ein, die Düdingen benötigte, um das Spiel für sich zu entscheiden. Denn Braichet und Hayoz sollten in dieser Zeit auf 3:0 erhöhen.