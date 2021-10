Veronika Vonbrül wieder als Feldspielerin im Einsatz

Im Auswärtsspiel in Bürs war die Kickerin für FFC Vorderland 1c in der gewohnten Position dabei. Alle Ergebnisse in der Frauen Vorarlbergliga.

Führungswechsel in der Frauen Vorarlbergliga. Rankweil 1b nützte die Gunst der Stunde, weil SPG Leiblachtal spielfrei war, erneut zum Sprung an die Tabellenspitze. Je ein Doppelpack von Vanessa Rath und Kenize Türkgider plus je ein Treffer von Janine Gapp, Leonie Summer und Emily Bischof-Fuchs beschert dem Team um Trainer Adem Fazliu beim noch punktelosen Schlusslicht SPG Schlins/Nenzing ein 7:0-Schützenfest. Vorderland 1c stellt die Bundesliga-Torfrau Janine Koretic zwischen die Pfosten, Veronika Vonbrül spielte diesmal auf dem Spielfeld und gab nach der Babypause endlich wieder ihr Comeback.

Frauen Vorarlbergliga, 8. Spieltag

Holzbau Sohm FC Alberschwende – SPG SW Bregenz/FC Dornbirn 1b 2:1 (1:1)

Torfolge: 13. 0:1 Leonie Vith, 22. 1:1 Carla Borras i Polo, 77. 2:1 Carla Borras i Polo (Foulelfmeter)

SK Bürs – FFC Vorderland 1c 0:4 (0:2)

Torfolge: 17. 0:1 Anja Schäfler, 25. 0:2 Jacqueline Vonbrül, 52. 0:3 Sarah Sperger, 82. 0:4 Katharina Rauch (Freistoß)

RW Rankweil 1b – SPG Schlins/Nenzing 7:0 (3:0)

Torfolge: 3. 1:0 Vanessa Rath, 20. 2:0 Vanessa Rath, 36. 3:0 Emily Bischof-Fuchs, 47. 4:0 Kenize Türkgider, 49. 5:0 Janine Gapp, 66. 6:0 Kenize Türkgider, 88. 7:0 Leonie Summer (Freistoß)

spielfrei: SPG Leiblachtal

Tabelle

1. RW Rankweil 1b 7 5 1 1 20:7 16

2. SPG Leiblachtal 6 5 0 1 21:5 15

3. FFC Vorderland 1c 7 4 1 2 21:12 13

4. FC Alberschwende 7 3 2 2 21:15 11

5. SPG Bregenz/Dornbirn 7 3 1 3 19:15 10

6. SK Bürs 7 1 1 5 11:28 4

7. SPG Schlins/Nenzing 7 0 0 7 8:39 0

Torschützen

10 Anja Schäfler FFC Vorderland 1c

8 Livia Klocker SPG Bregenz/Dornbirn

8 Laura Wrann SK Bürs

8 Noreen Bereuter Alberschwende

6 Katharina Bantel SPG Leiblachtal

5 Vanessa Rath Rankweil 1b

4 Kimberly Roitner Alberschwende