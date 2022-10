Vernissage in der „Vernissage“

Ausstellungseröffnung von Elena Schertler in der Vernissage-Bar in Großdorf.

Egg/Großdorf. Unter dem Titel „Ich bin WIR“ steht die neue Ausstellung der Hittisauerin Elena Schertler. In der Kellerbar Vernissage in Großdorf fand die Vernissage der 18-jährige Künstlerin unter großem Besucherinteresse statt. Hausherr Klaus Rietzler bietet in seiner Räumlichkeiten seit vielen Jahren regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne: „Die teils großformatigen Bilder von Elena Schertler laden meine Gäste ein, neue Impulse mit nach Hause zu nehmen“. Die Kooperation zwischen Künstlerin und Gastronom war durch die Vermittlung von Veronika Sutterlüty vom Kulturbüro Bregenzerwald zustande gekommen.

In Hittisau geboren und wohnhaft, fand man Elena bereits im Kindergarten so gut wie immer in der Malecke, am Wände bepinseln. Ein Malkurs später stand fest: Das Malen ist es, das ist ihre Leidenschaft. Ihre Bilder sind großformatig und stellen besonders den Ausdruck von Händen und Augen ins Zentrum. „Kunst soll überraschen, Kunst soll inspirieren! Ich freue mich, dass meine Bilder bei den Gästen der Vernissage Raum für Diskussionen eröffnen“, so Elena Schertler, die auch Mitglied der Künstler:innenvereinigung Kunst Vorarlberg ist und bereits bei mehreren Ausstellungen dabei war. So waren ihre Werke u.a. in der Lust Bar in Bregenz, beim Kunstbräu in Alberschwende sowie bei der Gustav Messe zu sehen.