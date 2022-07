Vermutlich zum Abschied den Unterschied ausgemacht

Marco Wieser erzielte für SC Röthis im Heimspiel zwei Tore und glänzte mit viel Spielwitz.

In seinem vermutlichen Abschiedsspiel traf er zweimal im 3:1-Sieg gegen Lauterach „Es ist eine sehr große Chance für mich den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu machen. Werde eine Woche lang in Graz das genießen und schauen was dabei rauskommt. Ich hoffe mein Traum der frühe Start in noch jungen Jahren einer Profikarriere geht in Erfüllung“, sagt SC Röthis Topstürmer Marco Wieser (20). Es könnte der allerletzte Auftritt des erst 20-jährigen starken Offensivkicker im Dress der Vorderländer gewesen sein. Zum Saisonstart in der VN.at Eliteliga machte der Linksfüßer mit seinen zwei Traumtoren und einigen glanzvollen Kabinettstückerln mit viel Spielwitz und Schnelligkeit letztendlich auch den Unterschied aus. Trotz dem Fehlen von sieben Kaderspielern gewann der regierende Eliteligameister gegen Lauterach verdient mit 3:1. Dabei präsentierte sich Röthis mit einer Klasseleistung. Neuzugang Dmytro Fedota schoss das dritte Tor der Hausherren. Lauterach Topangreifer Maurice Wunderli erzielte in seinem ersten Spiel für die Hofsteig-Truppe ein Traumtor, das reicht aber nicht zu einem Punktgewinn. Doppelpack Marco Wieser traf per Kopf nach sieben Minuten schon die rechte Stange. Bei besserer Chancenauswertung hätte der Heimerfolg noch höher ausfallen können. Lauterach haderte mit dem Unparteiischen, weil das Handspiel von Kapitän Christoph Kobleder außerhalb des Strafraum war, doch der Schiri entschied auf Elfmeter. Bei Lauterach machte sich das Fehlen von Bojan Avramovic, Batuhan Karakas und Kevin Prantl doch deutlich bemerkbar