Vermummte Einbrecher: Schock für Helene Fischer

Laut Polizei kletterten zwei vermummte Männer auf das Anwesen von Helene Fischer am Ammersee.

Schock für Helene Fischer: Wie "Bild" am Donnerstag berichtet, brachen zwei Unbekannte in der Nacht in das Anwesen von Helene Fischer am bayrischen Ammersee ein. Die Männer waren dunkel gekleidet - inklusive Sturmhauben.