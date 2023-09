Vermisste (41) aus Fürth im Bregenzerwald gefunden

Eine Woche lang war eine 41-jährige Frau aus Fürth vermisst, nachdem sie zuletzt in Lindau gesehen wurde. Die Polizei fand sie schließlich im österreichischen Bregenzer Wald. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Vermisste gefunden werden.

Zeugin bringt die Polizei auf die richtige Spur

Urlaub bei ihren Eltern in Lindau

Die Frau hatte ihren Urlaub bei ihren Eltern in Lindau verbracht. Am 11. September fuhr sie gegen 9.30 Uhr in ihrem Auto weg und kam nie an ihrer Wohnanschrift in Fürth an. Die Lindauer Polizeiinspektion hatte den Fall übernommen und suchte in der Bodenseeregion nach der Vermissten, während Kollegen in Franken rund um ihren Wohnort und ihre Arbeitsstelle suchten. Weder die Frau noch ihr Auto konnten jedoch gefunden werden.