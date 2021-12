Der Fall um die vermisste Mary Amann stellt die Ermittler vor ein schier unlösbares Rätsel. Die Spuren führen durch ganz Vorarlberg. Können Sie das Rätsel und somit den Fall lösen?

Vermisst in Vorarlberg

Seit kurzem hält die vermisste 19-jährige Mary Amann ganz Vorarlberg in Atem. Die wenigen vorhandenen Spuren ziehen sich kreuz und quer durch ganz Vorarlberg und brachten bislang noch keinen Durchbruch. Die Ermittler stehen vor einem schier unlösbaren Rätsel! Was geschah wirklich mit Mary und wer wollte ihr etwas antun? Aus den vorhandenen Unterlagen geht schnell hervor, dass es zahlreiche Geheimnisse in Vorarlberg gibt und sogar düstere Machenschaften am Werk sind. Nun liegt es an euch, die Ermittlungen neu einzuschätzen und die erlösende Wahrheit ans Licht zu bringen. Könnt ihr den ominösen Fall um das vermisste Mädchen lösen? Das Spiel besteht aus ca. 45 Unterlagen wovon ca. 35 Unterlagen als Fall Akte in Papier beigelegt sind. Integriert sind verschiedenste Unterlagen, welche Aufschluss über den Kreis der Verdächtigen geben, sowie deren Motive und auch Alibis. Verdächtige müssen analysiert und überprüft werden. Zusätzlich müssen weitere Dokumente Online in verschiedenen Formen abgerufen werden. Es wird dadurch zu einem multimedialen Abenteuer für jedes Alter.