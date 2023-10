Vermehrt Phishing auf "Vinted" - Kriminalpolizei Vorarlberg warnt

In jüngster Zeit haben die Behörden in Vorarlberg eine Zunahme von Phishing-Attacken festgestellt, die insbesondere über die Online-Plattform "Vinted", ehemals "Kleiderkreisel", durchgeführt werden.

So gehen die Betrüger vor

Nach der Kontaktaufnahme mit Verkäufern auf der Plattform täuschen die Betrüger Kaufinteresse vor. Anschließend senden sie SMS oder E-Mails an die Verkäufer, mit denen sie versuchen, Zugangsdaten zum Online-Banking zu erhalten. Hierbei werden die Betroffenen über einen in der Nachricht enthaltenen Link auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet, die angeblich von ihrer Hausbank stammt. Dort werden sie aufgefordert, ihre Bankdaten einzugeben. Mit den so erlangten Informationen haben die Betrüger freien Zugang zu den Bankkonten der Opfer und können Geld abheben.