Verlorenes Rad kracht in Pkw: Polizei sucht Zeugen

Ein verlorenes Auto-Rad hat am Dienstag in Wolfurt einen geparkten Pkw erheblich beschädigt.

Am Dienstag, den 05.11.2019, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr bis 16.40 Uhr dürfte in Wolfurt, Höhe Bützestraße 18 (L3), ein Pkw-Lenker sein Ersatzrad verloren haben, welches in weiterer Folge gegen die Front eines auf dem dortigen Parkplatz geparkten Pkw, VW Golf, Farbe grau, prallte. Durch den Vorfall entstand erheblicher Sachschaden am geparkten Fahrzeug.