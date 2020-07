Verlockende Früchte - Darf ich vom Nachbarbaum pflücken?

Wo und wann darf ich eigentlich Obst von einem Baum pflücken? Ein aktueller Fall von "Kirschen-Diebstahl" in Konstanz wirft die Frage auf: Wann darf man ungestraft zugreifen?

Der Nachbar hat Vorteile

Grundsätzlich ist es in Österreich so: Die Früchte, die am Baum hängen, gehören dem Eigentümer. Das Herunterpflücken von Obst aller Art ist nach der Expertise von Rechtsanwalt Mag. Clemens Haller nicht erlaubt. Der Apfel, den man pflückt, ist Eigentum des Baum-Besitzers, erklärt Haller im VOL.AT-.AT Interview.