Verlieren verboten heißt es für zwei Topklubs

Unter dem Motto: „Verlieren verboten“ steht die prestigeträchtige mit viel Spannung erwartetes Nachbarschaftsduell zwischen dem Tabellenvierten SW Bregenz und Fünften FC Wolfurt.

Wollen beide Spitzenvereine im Vorarlberger Amateurfußball weiter im Aufstiegsrennen um einen Startplatz für das Meister Play-off bleiben, gilt es zu punkten. Nur drei bzw. vier Zähler liegen die Bodenseestädter bzw. der Vorarlbergligameister hinter dem Zweiten Hohenems. Wolfurt brennt auf Revanche und will sich für die erlittene 1:4-Heimpleite aus der Hinrunde rehabilitieren. Erst ein Fitnesstest entscheidet über die Spielgenehmigung von Wolfurt Goalgetter Harun Erbek. Der 33-jährige Standardspezialist konnte die ganze Woche wegen einer schmerzhaften Oberschenkelverletzung die Trainingseinheiten nicht mitmachen und dürfte gegen seinen Exklub wohl eher fehlen. Mit Kapitän Simon Mentin (27) fällt ein zweiter Leistungsträger aus. Der 27-jährige Abwehrchef zog sich eine Wadenverletzung zu und wird auch aus beruflichen Gründen höchstwahrscheinlich nur zu einem Kurzeinsatz kommen. „Ich erwarte mir nach der blamablen Vorstellung in Lustenau von der Mannschaft eine Reaktion und hoffe auf die Rückkehr auf die Erfolgsspur“, so Wolfurt Meistermacher Joachim Baur.