Verletzter Wanderer ins LKH Feldkirch geflogen

Ein Verletzter Wanderer war am Samstag mit einer Schulterluxation rund eine Stunde unterwegs, bis er per Handy Hilfe rufen konnte.

Am Samstag, den 30.05.2020, gegen 13.15 Uhr stieg ein 35-jähriger Mann in Beschling, Gamp vom inneren Älpelekopf in Richtung Alpe Innergamp ab. Im alpinen Gelände stürzte der Mann rund drei Meter ab, nachdem ein Ast an dem er sich festgehalten hatte, abgebrochen war. Dabei zog sich der Wanderer eine Schulterluxation der rechten Schulter zu.