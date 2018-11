Verleihung des VN-Klimaschutzpreises 2018

Stellvertretend für alle Einreicher wurden zahlreiche Preisträger im J.J.-Ender-Saal fürs Umwelt- und Klimaschutzengagement geehrt.

„Obwohl wir den wärmsten und längsten Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen hatten, das Golfsystem schwächelt, der Meeresspiegel steigt und Wetterextreme eskalieren, ist der Referent, der Klimaforscher und Ozeanologe Prof. Stefan Rahmstorf, der sich in seinem Vortrag „Nach Paris: Wie bekommen wir die Klimakrise noch in den Griff?“ zuversichtlich zeigte, dass wir alle gemeinsam die überlebensnotwendige Ressourcen-, Energie- und Agrarwende und damit die Pariser Klimaziele schaffen können.