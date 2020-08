VCÖ-Mobilitätspreis 2020 für die Gemeinde Silbertal

Der Verkehr ist Vorarlbergs größte Klimaschutzproblem. Der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis stand daher unter dem Motto "Verkehr auf Klimakurs bringen".

Die Gemeinde Silbertal wurde heute von Mobilitätslandesrat Johannes Rauch und dem VCÖ für das Projekt "Mission Zero Silbertal" mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg 2020 ausgezeichnet. Als vorbildliche Projekte wurden zudem der neue Bahnhof Rankweil und die Initiative "plan b: Mit Abstand sicher" der Radlobby Vorarlberg prämiert.

Mit fast einer Million Tonnen Treibhausgase pro Jahr ist der Verkehr der größte Verursacher der klimaschädlichen Emissionen in Vorarlberg. "Allein der Verkehr verursacht etwa so viele Treibhausgase wie alle anderen Sektoren, die Industrie, die Energieerzeugung, der Gebäudesektor und die Landwirtschaft zusammen", verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Hälfte des Verkehrs verlagern

Landesrat Rauch bekräftigt das im Rahmen der Energieautonomie Vorarlberg gesteckte Ziel, den Anteil des Autos am gesamten Verkehrsaufkommen bis zum Jahr 2050 etwa zur Hälfte auf Fahrrad, Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften zu verlagern. "Eine Energiewende und eine Verkehrswende sind nötig, um die Klimaziele erreichen zu können. Der Verkehr ist wohl die schwierigste Herausforderung auf unserem Weg zur Energieautonomie Vorarlberg."

Silbertal ohne Erdöl

Der Gewinner des diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreises Vorarlberg zeigt, wie Gemeinden diese Energie- und Verkehrswende vorantreiben können. Die Tourismusgemeinde Silbertal hat im Jahr 2019 die "Mission Zero Silbertal" gestartet. Das Ziel: Ein rascher und konsequenter Ausstieg aus Erdöl. Drei Aktionsfelder wurden definiert: Die Mobilität der Einheimischen, die Mobilität der Gäste und die Raumwärme.

Neben Informationsabenden, Sprechstunden gab es auch individuelle Beratungen. Haushalte können E-Pkw, E-Fahrräder, Lastenanhänger und E-Carsharing testen. Für Gäste wurden günstige Bahnangebote für die Anreise nach Silbertal geschaffen, inklusive kostenlosem Shuttle vom Bahnhof zum Quartier. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten bereits 68.140 Kilogramm CO2 vermieden. Den VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg hat Bürgermeister Thomas Zudrell von Landesrat Johannes Rauch und VCÖ-Experten Michael Schwendinger entgegengenommen.

Bahnhof Rankweil

Als vorbildliches Projekt wurde beim VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg der modernisierte Bahnhof Rankweil ausgezeichnet. Mit mehr Radabstellanlagen, Carsharing und komfortablen Umsteigemöglichkeiten zu lokalen und regionalen Bussen ist der Bahnhof Rankweil heute eine Mobilitätsdrehscheibe. Der Bahnhofsvorplatz wurde mit einer Begegnungszone verkehrsberuhigt. Ebenfalls als vorbildliches Projekt wurde die Kampagne "Mit Abstand sicher" der Radlobby Vorarlberg ausgezeichnet. In den plan b Gemeinden Kennelbach, Lauterach, Hard, Schwarzach und Wolfurt wurde eine umfassende Bewusstseinskampagne umgesetzt, die die Kfz-Lenkenden dafür sensibilisiert, beim Überholen von Fahrrädern ausreichend Abstand zu halten.

Rauch gratuliert

Der VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Vorarlberg und den ÖBB durchgeführt und vom Verkehrsverbund Vorarlberg und Rhomberg Bau unterstützt. Marcus Ender, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG, gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern und betont: "Wer den Verkehr auf Klimakurs bringen will kommt an den ÖBB nicht vorbei, denn die Bahn ist wesentlicher Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Vorarlberg nimmt hier bereits eine Vorreiterrolle ein und die ausgezeichneten Projekte zeigen, dass auch kleine Schritte Wirkung haben. Übrigens kann jeder diesen ersten wichtigen kleinen Schritt tun mit dem Umstieg vom eigenen Auto auf Bus und Bahn."