Verlassenes Kreuzfahrtschiff verrottet am Strand Thailands

Am südlichen Ende der Insel liegt eine ungewöhnliche Attraktion - das Geisterschiff von Koh Chang, das einst als schwimmendes Hotel diente und seit Jahren ungenutzt verrottet.

Die drittgrößte Insel Thailands, Koh Chang, ist bekannt für ihre idyllischen Sandstrände und den dichten Dschungel. Doch ganz im Süden der Insel, am Rande des Dschungels, verrottet ein riesiges Kreuzfahrtschiff – das Geisterschiff von Koh Chang. Das Schiff namens "The Galaxy" wurde vor etwa 15 Jahren in einer Lagune der dortigen Bucht geparkt, um daraus ein schwimmendes Hotel zu machen. Tatsächlich war es dann einige Jahre Teil einer luxuriösen 5-Sterne-Anlage namens Koh Chang Grand Lagoona Resort. Im Schiff selbst befanden sich 70 Zimmer auf 7 Stockwerken, zudem gab es auf dem Areal noch einige schwimmende Hausboote und Bungalows sowie einen großen Swimmingpool.

Geisterschiff rottet vor sich hin

Wie in einem Horrorfilm

Das Geisterschiff zieht heute vor allem Lost-Places-Fans an. Das Gelände selbst sei in die Jahre gekommen, viele Gebäude seien kaputt und beschädigt, schreibt ein Urlauber aus Deutschland in seiner Bewertung auf Tripadvisor. Doch trotzdem lohne sich der Besuch. Ein anderer Besucher beschreibt es als ein bisschen wie in einem Horrorfilm.