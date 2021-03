Verlängert: Öffi-Spezialtarif für Großeltern mit Enkel

Die Landesregierung beschließt eine Verlängerung der attraktiven Tarifaktion für Großeltern mit Enkelkindern auch im Jahr 2021.

"Unsere Familien sind in der Pandemie-Situation stark gefordert. Gerade in den Rand- oder Ferienzeiten bringen sich viele Großeltern in die Betreuung der Kinder ein und sind damit wichtige Stütze. Mit den ermäßigten Tarifen sollen gemeinsame unvergessliche Erlebnisse mit den Enkelkindern soweit es derzeit möglich ist unterstützt werden", so Wallner. Für die Verlängerung der Öffi-Tarifaktion hat die Landesregierung 355.000 Euro reserviert.