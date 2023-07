Verkehrsunfall mit Sachschaden in Rankweil

Bei einem Verkehrsunfall in Rankweil ereignete sich am Freitag ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Am Freitag, 14. Juli 2023 um 09.20 Uhr wollte eine Radfahrerin in Rankweil, auf der Gisinger Straße den Radfahrerübergang benützen. Der erste Pkw-Lenker hielt vor dem Übergang an, um der Radfahrerin das gesicherte Überqueren zu ermöglichen. Zur gleichen Zeit fuhr ein weiterer Pkw-Lenker in dieselbe Richtung und übersah, dass der vor ihm befindliche Pkw vor dem Radfahrerübergang stehen geblieben war und fuhr auf diesen Pkw auf. In weiterer Folge schob er diesen Pkw in ein Verkehrsschild, welches dabei geknickt wurde und die Radfahrerin erfasste. Die drei am Unfall beteiligten Personen wurden von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und zur Abklärung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Alle Beteiligten sind vorerst unverletzt.