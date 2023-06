Verkehrsunfall in St. Anton im Montafon

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in St. Anton im Montafon. Die 43-jährige Lenkerin war alkoholisiert.

Am Samstag, 10.06.2023 um 20:00 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw auf der L 188 Montafonerstraße von Bludenz kommend in Richtung Schruns. In einer Linkskurve, unmittelbar vor dem Bahnübergang Alma, geriet die Lenkerin mit ihrem Pkw über den rechten Fahrbahnrand hinaus und touchierte ein Verkehrsschild.