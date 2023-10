Verkehrsunfall in Schwarzach: 16-jähriger Mopedfahrer nach Kollision mit Landbus verletzt

Eine Kollision zwischen einem Landbus und einem Moped ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Schwarzach, bei dem ein 16-jähriger Mopedfahrer verletzt wurde.

Am Mittwochmorgen kam es in Schwarzach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Landbus und einem 16-jährigen Mopedfahrer. Der Vorfall ereignete sich auf der Hofsteigstraße.

Gegen 06.45 Uhr fuhr der Landbus von Dornbirn kommend in Richtung Wolfurt, als der Fahrer bei Erreichen der Kreuzung Hofsteigstraße/Bahnhofstraße beabsichtigte, links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich der 16-jährige Mopedlenker von Wolfurt kommend in Richtung Dornbirn. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des Mopedlenkers kam es auf der Brücke über die Schwarzach zur Kollision mit dem abbiegenden Bus.