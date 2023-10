Verkehrsunfall in Dornbirn: Pkw landet auf Bahngleisen

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Dornbirn, bei dem ein Pkw auf den Bahngleisen zwischen den Bahnhöfen Haselstauden und Schwarzach landete.

Um 22.45 Uhr fuhr die Frau am Bahnhof Haselstauden auf Bahnsteig 2, stürzte über die Bahnsteigkante 76 cm in das Gleisbett und setzte ihre Fahrt auf den Schienen fort. Erst nach einer Strecke von etwa 1800 Metern konnte sie um 22.55 Uhr durch eine Polizeistreife am Bahnhof Schwarzach gestoppt werden.