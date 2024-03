Verkehrsunfall in Altach: E-Bike-Fahrerin kollidiert mit parkendem Auto

In Altach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem parkenden Auto.

Am 25. März 2024, um etwa 17:30 Uhr, kam es in Altach zu einem Verkehrsvorfall zwischen einer 21-jährigen E-Bike-Fahrerin und einem parkenden Auto. Die junge Frau befand sich auf dem Berkmannweg, unterwegs von der Goststraße in Richtung Kirchfeldstraße.