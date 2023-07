Verkehrsunfall auf der L190: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorrad geriet am Freitag auf die Gegenseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Motorrads wurde dabei verletzt.

Am Freitag, 14. Juli 2023 um 09.30 Uhr fuhr ein Motorradfahrer mit seinem Motorrad in Nenzing auf der L190 auf Höhe der Firma Liebherr in Richtung Feldkirch. Bei der dortigen Rechtskurve überfuhr er aus unbekannter Ursache die Sperrlinie und kam auf die Gegenfahrbahn. Der zeitgleich in Richtung Bludenz fahrende Pkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und der Motorradfahrer fuhr in den linken vorderen Bereich des Pkw und streifte die gesamte linke Seite des Fahrzeugs.