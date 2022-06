Verkehrsunfall auf der A14 mit tödlichem Ausgang

Am Donnerstag gegen 23:50 Uhr kam es auf der A14, im dreispurigen Bereich vor der Ausfahrt Lauterach, in Fahrtrichtung Deutschland zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach letztem Ermittlungsstand fuhr eine 36-jährige deutsche Pkw-Lenkerin mit Wohnsitz in Feldkirch allein auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland. Zeitgleich fuhr ein Sattelkraftfahrzeug in dieselbe Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Pkw-Lenkerin auf den Lkw auf. Der Pkw dürfte aufgrund des Zusammenstoßes sofort Feuer gefangen haben.