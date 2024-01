Verkehrsprognose für Wintersport-Wochenende: Staus und Alternativen

An diesem Wochenende erwartet Reisende auf den österreichischen Autobahnen und Straßen stark erhöhtes Verkehrsaufkommen. Besondere Herausforderungen bieten die Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm und die daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen.

Verkehrseinschränkungen und Sperren

In Salzburg sind an Wochenenden bis Anfang April Rampensperren auf der A10 aktiv. In Tirol gelten an Wochenenden und Feiertagen Fahrverbote im niederrangigen Straßennetz. In Vorarlberg sind das Furkajoch und die Lechtal Landesstraße gesperrt, ebenso wie die Silvretta-Hochalpenstraße zwischen Vorarlberg und Tirol.