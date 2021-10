Verkehrsbehinderungen mit Straßensperren im Raum Bregenz

Am Sonntag kommt es in der Vorarlberger Landeshauptstadt und den umliegenden Gemeinden zu größeren Behinderungen.

Am kommenden Sonntag findet der 14. Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee statt. Rund 5.000 Läuferinnen und Läufer werden von der Insel Lindau die diversen Laufstrecken in Angriff nehmen.