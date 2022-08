Verhandlungen zu Unterstützungen noch ohne Ergebnis

Kein konkretes Ergebnis haben die Verhandlungen über mögliche Unterstützungen für den in finanzielle Not geratenen Energieversorger Wien Energie bzw. deren Mutter Wiener Stadtwerke gebracht.

Diesbezüglich befinde man sich aber auf einem guten Weg, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Dienstag. Wann mit einer Einigung zu rechnen ist, konnte er nicht sagen. Zu der geforderten Finanzspritze bis Mittag meinte Brunner, dass es heute dafür doch keine akute Notwendigkeit gebe.

An den Gesprächen nahmen unter anderem Beamte der Stadt Wien sowie der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) teil, hieß es aus dem Finanzministerium. Die OeBFA war als Instanz für die Abwicklung eines im Raum stehenden Kredits für die Stadt ins Spiel gebracht worden. Zu möglichen Hilfsleistungen - der Wiener Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) hatte vom Bund einen Betrag von 2 Mrd. Euro bis heute Mittag gefordert - seien noch Detailfragen offen, so der Minister bei einem Pressestatement. Entgegen dieser ursprünglichen Frist habe Hanke jedoch darüber informiert, dass es heute keinen akuten Bedarf gebe. Dies könne aber am Mittwoch der Fall sein.