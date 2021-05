Verhandlungen abgebrochen: EU im Streit mit der Schweiz

Die Schweiz hat nach jahrelangen Beratungen über ein Rahmenabkommen mit der EU die Verhandlungen abgebrochen. Claudia Gamon sprach über die Folgen in "Vorarlberg LIVE".

Fragwürdig sei, dass die Schweizer die Verhandlungen einfach abbrachen, ohne die Bürger in diese Entscheidung einzubeziehen. In der Schweiz finden regelmäßig Volksabstimmungen über politische Themen statt. "Das ist schon ein bisschen schräg." Die Vorgehensweise nach sieben Jahren einfach abzubrechen, hält Gamon für "diplomatisch nicht elegant". Auch wenn sich an den Grenzen in nächster Zeit nichts ändern werde, würden doch Konsequenzen folgen.