Vergleich: So viel kostet ein Maskenverstoß in Europa

Die Maskenpflicht wird seit Beginn der Krise in verschiedensten europäischen Ländern disktuiert. In vielen der Staaten muss man bei Verletzung der gesetzlichen Pflicht sogar ein Bußgeld bezahlen.

Ein Vergleich von "virusbedarf.de" zeigt nun, wie wenig einheitlich die Regeln in Europa sind. Während man in Italien ab 400 Euro Strafe einsteigt, muss man in Luxemburg oder Irland nur 25 Euro Bußgeld bezahlen. Wohlgemerkt: Das ist nur der niedrigste Wert des Strafrahmens. So kann ein Verstoß in Rom auch bis zu 4.000 Euro kosten.