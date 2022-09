Vergewaltiger zu sechs Jahren Haft verurteilt

Ex-Frau brach nach über 20 Jahren Ehe ihr Schweigen. Sechsjährige Haftstrafe für Ex-Mann wegen Vergewaltigung.

Ein 54-jähriger Mann ist am Montagabend am Landesgericht Feldkirch zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau während der 20-jährigen Ehe wiederholt vergewaltigt und misshandelt hatte, auch gegen seine Kinder soll er gewalttätig geworden sein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.