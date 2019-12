"Vergewaltiger bist du"-Aktion geht um die Welt

"Es war nicht meine Schuld. Es lag nicht daran, wo ich war. Es lag nicht daran, wie ich gekleidet war", rufen die Frauen und zeigen mit ausgestrecktem Arm nach vorne. "Der Vergewaltiger bist du."

Die Performance der feministischen Gruppe Las Tesis aus Chile geht um die Welt. Nachdem sie am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen vor einer Woche erstmals in der Hafenstadt Valparaiso gezeigt wurde, gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Aufführungen in Mexiko-Stadt und Bogota, Lima und San Jose, aber auch in Berlin, Hamburg, Amsterdam, Madrid, Paris und London.