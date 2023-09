Verfolgungsjagd: 15-Jähriger flüchtet in Auto vor Polizei

Die Polizei hat sich in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit einem 15-Jährigen geliefert.

Am Samstag gegen 03.15 Uhr stellte die Polizei auf der L204 in Dornbirn einen Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit fest. Der 15-jährige Lenker, welcher keine gültige Lenkberechtigung besitzt, missachtete in der Folge mehrere Anhalteversuche durch die Polizei und flüchtete quer durch Lustenau bis nach Höchst.