Verfahrene Situation: Bodensee-Skipper auf Abwegen

Ein 56-Jähriger verirrte sich am Mittwoch mit seinem Motorboot auf den "Neuen Rhein".

Am Mittwochabend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorboot den „Neuen Rhein“ entlang. Bei der Brücke Hard/Fußach wurde die Polizei durch Augenzeugen auf das Boot aufmerksam. Als der Kapitän bereits wieder zurück in Richtung Bodensee fuhr, ging ihm kurz vor der Rheinmündung der Treibstoff aus. In der Folge trieb das Boot manövrierunfähig auf dem Fluss, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.