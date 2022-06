Verfahren gegen Ärztin wegen Impfbefreiungen eingestellt

Die Ermittlungen gegen eine Vorarlberger Ärztin, die ohne triftigen Grund Impfbefreiungen ausgestellt haben soll, sind eingestellt worden.

Das Verfahren sei "aus Beweisgründen" eingestellt worden, so ein Sprecher. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Fall war Anfang des Jahres publik geworden, als wegen der angekündigten (und über den Sommer ausgesetzten) Impfpflicht gegen das Coronavirus Impfbefreiungen ein Thema wurden. So gab es Berichte, dass Personen in der Hoffnung auf eine Impfbefreiung von Arzt zu Arzt pilgerten bzw. sich an als impfkritisch bekannte Mediziner wandten.