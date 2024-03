Vereinsrennen des SC Egg fand auf dem Andelsbucher Hausberg statt

Dieses Jahr fand das Vereinsrennen des SC Egg auf der Niedere statt. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät: Das Rennen war bei Weitem nicht das erste in der Egger Schi-Geschichte auf dem Andelsbucher Hausberg.

Bereits 1946 und in den Folgejahren fuhren die schnellsten Egger Schiläufer:innen auf der Niedere um die Plätze. Lift gab es damals übrigens in Schetteregg und Andelsbuch noch nicht.

Die Egger Lifte wurden 1959 erbaut, die Andelsbucher Bergbahnen folgten in den Jahren 1969 bis 1971. Damals dürfte vieles aufgrund der Erreichbarkeit für Andelsbuch gesprochen haben, dieses Jahr zwang der Schneemangel für das Ausweichen zur Nachbargemeinde.

Über 100 Teilnehmer:innen beiteiligten sich am Vereinsrennen, davon erfreulicherweise 50 Kinder. Bei windigen Verhältnissen, aber kompakter Strecke kürte sich in einem Hundertstelkrimmi und zwei Durchgängen Manuela Natter zur Vereinsmeisterin. Den Vereinsinternen Titel bei den Herren holte sich Christian Köss. Die Schülermeistertitel gingen an Selina Lang und Finn Schneider.