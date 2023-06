Vereinsausflug des Kinderfasching Leiblach

Beim Faschingsverein „Kinderfasching Leiblach“ stehen nicht nur in der närrischen Jahreszeit Kinder und Familien im Mittelpunkt.

Auch beim Vereinsjahresausflug am 03.06.2023 waren die Vereinsmitglieder und ihre Familien mit dabei. Bereits um 9.00 Uhr wurde mit dem Zug nach Schruns der Ganztagesausflug gestartet. In Schruns wurde der Verein schon herzlich mit offenen Armen und einem Erfrischungsgetränk von Werner Fritz vom Montafoner Käsehaus und seiner Tochter Lena empfangen. Lena ist eine aktuelle Hexenanwärterin bei den Leiblacher Fetzahexa. Im Montafoner Käsehaus konnten sich die Mitglieder selbst als Käsemacher versuchen. Bei Hans, einem pensionierten Senner, erfuhren die Interessierten viel Wissenswertes über die Produktion des Milchproduktes. Dabei wurde ein eigener Käse hergestellt der anschließend mit nach Hause genommen werden konnte. Danach konnten sich alle an einem leckeren Bauernbuffet mit einer großen Auswahl an verschiedenen Köstlichkeiten wie Suppen, Salate, warme Speisen, Specksorten und natürlich vielem Käse, stärken. Bei einem Abschlussgetränk auf der Dachterrasse und mit einem wunderbaren Blick auf die umliegenden Berge wurde der Besuch im Käsehaus abgeschlossen.