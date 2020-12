Vereine schlagen Alarm - Wanderwege in Gefahr?

Der Rechtsausschuss des Landes Vorarlberg hat am Mittwoch einstimmig für die Novelle des Straßengesetzes votiert.

Der Rechtsausschuss des Landes Vorarlberg hat am heutigen Mittwoch die Gesetzesnovelle im Straßengesetz bezüglich der Haftungs- und Erhaltungspflichten bei Wanderwegen diskutiert - und einstimmig dafür gestimmt. Neben den beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne erteilten auch die Neos, die SPÖ und die FPÖ der Novelle ihre Zustimmung. Im Vorfeld gab es unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Haftungs- und Erhaltungspflichten bei den Wanderwegen. Am 16. Dezember soll das Gesetz im Landtag beschlossen werden.

Durch das neue Straßengesetz ist laut Alpenverein Vorarlberg das Wanderwegnetz in Gefahr wie VN.at am Mittwoch berichtet. Es könnte sein, dass Grundstücksbesitzer Wanderwege in Zukunft einfach schließen. Zu diesem Thema ist der Landesobmann des Vorarlberger Alpenvereins, Dr. Andreas Schmidt, bei "Vorarlberg Live" zu Gast.