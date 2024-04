Verein will Klauser Torkel retten

Der neu gegründete Verein „Torkel im Tobel“ hat sich zur Aufgabe gesetzt das historische Presshaus in Klaus zu erhalten.

Klaus . Das Torkelgebäude im Klauser Römerweg blickt auf eine lange Geschichte zurück, ist mittlerweile aber vom Verfall bedroht. Ein neuer Verein will das Klauser Kulturgut nun renovieren und in weiterer Folge den Torkel wieder zu einem Ort der Begegnung machen.

Zur Auftaktveranstaltung des neuen Vereines trafen sich in der vergangenen Woche rund 50 Interessierte im historischen Presshaus und informierten sich bei einer interessanten Begehung über die Geschichte und Entwicklung des Kulturgutes. Gleichzeitig erhielten die Besucher einen Einblick über die Ziele des neuen Vereins. „Wir wollen das vom Verfall bedrohte Torkelgebäude renovieren, die Kultur des Saftpressens pflegen und den Torkel künftig wieder zu einem Ort der Begegnung machen“, fasste es Initiatorin Diana Malin zusammen. Mittlerweile hat der Verein „Torkel im Tobel“ bereits rund 40 Mitglieder, die den Vereinszweck unterstützen und es werden laufend mehr.

Für die Sanierung des Gebäudes wird natürlich ein größerer Betrag erforderlich sein und dazu haben die Vereinsverantwortlichen bereits mit der Leaderprojektstelle in Rankweil Kontakt aufgenommen. „Wenn wir alle Bedingungen erfüllen, dürfen wir mit einer 60 Prozent Förderung rechnen. Die restlichen 40 Prozent müssen aber selbst aufgebracht werden“, erklärt Diana Malin weiter. Unterstützung erhält der Verein dabei auch von der HTL Rankweil, welche im Laufe des nächsten Schuljahres eine Bauaufnahme machen und danach die Sanierung der Mauern und alle notwendigen Reparaturen am Holzbau durchführen wollen.

Neben der Suche nach Sponsoren, welche das Projekt auch finanziell unterstützen, werden auch noch Fachleute für die Reparatur der Obstmühle gesucht, wobei hier vor allem der Holzanteil erneuert werden muss, motorisch ist das Gerät noch intakt. „Die Obstmühle bildet das Herzstück des Torkels und es wäre schön, wenn sie bald in Gang gesetzt werden kann“, würde sich Malin über Unterstützung auch in diesem Bereich freuen. Das Ziel ist es dabei, dass in Zukunft auch Bürger durch gemeinsames Verwerten von Obst und Gemüse Zugang zu frischen Produkten sowie Geräten zur Verarbeitung haben.