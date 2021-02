Verein Sozialsprengel Leiblachtal/TBL – Tages-Betreuung-Leiblachtal

Gemeinsame Alltagsgestaltung in gemütlicher Atmosphäre – Lebenswert leben im Leiblachtal

Der Sozialsprengel Leiblachtal, mit Arbeitszweig Tagesbetreuung bietet in der Sonnenstube des Sozialzentrum Hörbranz mit ihrem Betreuungsprogramm in familiärer Umgebung Unterstützung und Entlastung für Tagesgäste und deren Angehörige. Ältere Familienmitglieder und/oder alleinstehende Personen können hier ihre Tageszeit sinnvoll, abwechslungsreich und entspannt im passenden sozialen Umfeld verbringen. Mit ihrer liebevollen Art und viel persönlichem Engagement bieten Leiterin Sabine Moosbrugger und Mitarbeiterin Ursula Winkler eine individuelle Betreuung für Personen außerhalb der eigenen Wohnung in gemütlicher Atmosphäre an. Bei der gemeinsamen Alltagsgestaltung wird nach der täglichen Morgenrunde das jeweilige Programm miteinander besprochen. So stehen singen, spielen, lachen, Geschichten erzählen, körperliche Bewegungsspiele und vieles mehr zur Auswahl. Am Vormittag wird meist zusammen die Nachmittagsjause vorbereitet, oft werden leckere Kuchen gebacken. An manchen Tagen ist ein Musiker in der Sonnenstube zum „Wunschkonzert“ zu Gast und es kann miteinander musiziert und gesungen werden. Sabine Moosbrugger ist es wichtig, dass mit ihren Tagesgästen familienähnliche Strukturen aufgebaut werden können, gemeinsames Mittagessen und die Nachmittagsjause unterstützen dabei. Weiter sollen der Bewegungs- und Gedächtnisapparat sowie persönliche Fähigkeiten spielerisch erhalten und wenn möglich gefördert werden. Da keine fixen Tagespläne vorgegeben sind, kann jeder Tagesgast für sich passend auch immer ruhige Entspannungs- und Erholungszeiten genießen.