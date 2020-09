Verein Sozialsprengel Leiblachtal/Rikscha-Ausflugsfahrten

Umweltbewusst unterwegs – Lebenswert leben im Leiblachtal

Einen neuen Service bietet der Sozialsprengel Leiblachtal ab sofort an. Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit eingeschränkter Mobilität können ein umweltbewusstes Angebot zur sinnvollen Freizeitgestaltung in Anspruch nehmen. Mit zwei E-Rikschas des Sozialsprengel Leiblachtal können die schönsten Orte des Leiblachtales, die vielleicht nur schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, besucht werden. Drei weibliche und vier männliche ausgebildete RikschapilotInnen stellen ihre Pedalkraft dem Sozialsprengel Leiblachtal ehrenamtlich zur Verfügung und bringen ihre Gäste sicher und bequem ans Ziel. Je nach Wetter kann so bis zu zweieinhalb Stunden während der gemütlichen Tour die Umgebung und der Fahrtwind in den Haaren genossen werden. Bei den individuellen Routen können Pausen eingeplant werden, aber auch kurzfristige Stopps sind natürlich möglich, bei denen Gespräche und Beziehungen, auch zwischen FahrerInnen und Gästen entstehen können. Die Zeiten für die Rikschafahrten sind Montag bis Freitag von 9.30 – 12.00 Uhr, von 13.30 – 16.00 Uhr und von 16.30 – 19.00 Uhr. Auch „goldene“ Herbsttage bieten sich noch für gemütliche Ausflugsfahrten an. Bei Regen wird nicht gefahren. Reservierungen und Auskünfte sind bei Rosi Flatz im Sozialsprengel Leiblachtal möglich.