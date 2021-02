Verein Sozialsprengel Leiblachtal/MOHI – Mobiler Hilfsdienst Leiblachtal

Zuverlässige Unterstützung und Begleitung im täglichen Leben– Lebenswert leben im Leiblachtal

Die über 30 Betreuerinnen des Mobilen Hilfsdienstes Leiblachtal unterstützen und betreuen an sieben Tagen in der Woche Menschen zuhause, die aufgrund ihres Alters oder körperlicher Beeinträchtigungen auf Hilfe angewiesen sind. So ist oftmals ein Leben in den eigenen vier Wänden trotz Einschränkungen möglich.