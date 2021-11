Verein Sozialsprengel Leiblachtal – Essen auf Rädern

Essen auf Rädern stellt sich vor – Lebenswert leben im Leiblachtal

Mit dem Angebot des Sozialsprengel Leiblachtal “Essen auf Rädern” können vor allem ältere Menschen, denen die Zubereitung einer warmen Mahlzeit nur schwer oder nicht mehr möglich ist, täglich mit frisch zubereitetem Essen nach Hause beliefert werden. Zwei Mitarbeiter, Lara Caldonazi (Freiwilliges Soziales Jahr) und Tugba Ceper (Sozialsprengel) sind mit dem Fahrzeug und von Wesna Reiner koordiniert in Hörbranz unterwegs und stellen die Mahlzeiten zu. Tobias Giesinger (Sozialsprengel) fährt die Essenzustellung in Lochau aus, dort ist Ursula Schmid Koordinatorin und Einsatzleiterin. Allein in Hörbranz, Hohenweiler und Möggers werden von Montag bis Samstag täglich bis zu 30 Essensboxen ausgefahren. An Sonn- und Feiertagen kann das Essen direkt beim Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz abgeholt werden. Unkompliziert und flexibel, auch für einzelne Tage, nimmt Wesna Reiner die Bestellungen für Hörbranz, Hohenweiler und Möggers telefonisch oder per Mail im Büro in Hörbranz entgegen und erstellt den Ausfahrplan. Das Küchenteam vom Josefsheim ist bemüht, einen möglichst abwechslungsreichen Speiseplan zu erstellen, der auf die Bedürfnisse älterer Menschen Rücksicht nimmt. Nachhaltig werden die portionierten Speisen mit einer Thermobox in eigens dafür entwickelten Menüschalen, die garantieren, dass das Essen noch heiß auf den Tisch kommt, ausgefahren. Bei der nächsten Zustellung wird einfach die Box mit dem leeren Geschirr zurückgegeben, im Sozialzentrum gereinigt und wieder in den Kreislauf zurückgeführt.