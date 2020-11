Verdächtiger nach Hinweis aus Bevölkerung erwischt

Ein 36-jähriger Mann, Verdächtiger bei mindestens neun Ladendiebstählen, wurde am Sonntag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Zwischen Samstag, de 7.11.2020, und Freitag, den 20.11.2020, verübte ein unbekannter Mann, Mitte dreißig, in Hohenems und Bregenz in Interspar-, Lidl- und Hervis-Filialen mindestens neun Ladendiebstähle mit einer Schadensumme im vierstelligen Bereich.

Nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Bregenz in eine Lidl-Filiale am Samstag, den 14.11.2020, bei dem der Täter auf frischer Tat betreten wurde, nach umfangreichen Erhebungen der Polizeiinspektion Hohenems und nach einem wichtigen Hinweis aus der Bevölkerung, gelang es, einen 36-jährigen Rumänen als Verdächtigen auszuforschen.