Buchtipp: "Verbrannter Schnee gibt keine Asche" von Wilfried Kofler

Das Sammelwerk in dem sich Fotografie- und handgeschriebene

Textdokumentationen finden, spürt dem vielschichtigen Schaffen des Bregenzer Originals Wilfried Kofler (1949-2017) nach und lässt tief in seine Seele blicken. Der Künstler, Bau- und Kunstschlosser machte vor allem in den Jahren zwischen 1980 und 2000 mit seinen gesellschaftspolitisch motivierten Aktionen auf sich aufmerksam. Als Herausgeberin der Künstlermonographie zeichnet Gabriela Lamprecht, die Tochter des Künstlers, verantwortlich als Verleger der in Wien und Vorarlberg lebende Künstler Albert Allgaier.

Fotografie: Romain Mader